Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, этой зимой будет работать 181 каток, а также 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок.

«На территории Московской области уже работают 193 парка культуры и отдыха. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 миллионов гостей. Запланирован запуск 181 открытого катка», - сказал он.

Катки откроют в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском округе, Пушкино и Наро-Фоминске, на площади Дружбы в Истре и на других площадках. Там также будут работать пункты проката, теплые раздевалки и точки продажи горячи напитков и еды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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