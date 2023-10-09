Свыше 18 тысяч безбилетных пассажиров автобусов выявили Подмосковье с начала года

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Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, с прошлого года оплатить проезд в автобусах можно только безналичным способом - социальными, банковскими и транспортными картами.

«Последние способы оплаты позволяют значительно сэкономить на проезде - за каждые 10 поездок скидка 7%, а за 50 и более - 35%», - сказал он.

Неоплата проезда считается нарушением и наказывается штрафом в размере одной тысячи рублей. Кроме того, безбилетный проезд не защищает пассажира в случае ДТП.

В министерстве призвали относиться ответственно к соблюдению правил проезда в общественном транспорте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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