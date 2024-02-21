Свыше 18 километров новых тротуаров построят в Подмосковье по просьбам жителей в 2024 году

В этом году по просьбам жителей планируется построить 12 тротуаров протяженностью свыше 18 километров. Эти участки набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел».

«Отмечу, что эти тротуары отвечают и критериям отбора для включения в программу: рядом есть места притяжения - медицинские и образовательные учреждения, места отдыха, остановки и станции. Также важно расположение тротуара, ширина обочины и наличие раненых и погибших на участке дороги», - рассказал зампред правительства Алексей Гержик.

Самыми активными на «Доброделе» оказались жители Солнечногорска. Там построят две пешеходные дорожки: от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово и на улице Центральной в селе Алабушево.

В целом, в 2024 году в Московской области планируется построить больше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог. Работы начнутся весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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