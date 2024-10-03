Свыше 170 руководителей подмосковных УК прошли аттестацию с начала года

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, генеральные директора обязаны иметь квалификационные сертификаты для работы с многоквартирными домами. Их предоставляют на пять лет, документ действует на всей территории России.

С января в Подмосковье выдали 174 аттестата еще семь аннулировали из-за выявленных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение первой недели октября социальные учреждения получат отопление. Позже оно появится в жилых домах и на предприятиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».