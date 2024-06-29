Свыше 170 массовых мероприятий проведут в Химках в начале июля

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Афиша мероприятий включает спортивно-оздоровительные программы, интерактивные анимационные и настольные игры, танцевальные вечера, мастер-классы, познавательные экскурсии, загадки и викторины.

«Традиционно задействуем наши парки: Толстого, „Дубки“, Величко в Сходне. На этих локациях будут организованы масштабные развлекательные программы для детей. Это спорт, творчество, образование», - отметила Анна Ватутина.

Отметим, что в Химках также приведут в порядок зоны отдыха, платформы для проведения активностей и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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