29 июня 2024, 10:00

Свыше 170 массовых мероприятий проведут в Химках в начале июля

Администрация г.о Химки
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Свыше 170 культурных, спортивных и познавательных событий организуют в Химках с 1 по 7 июля. Принять участие в активностях смогут более 1,5 тысячи семей с детьми.

Афиша мероприятий включает спортивно-оздоровительные программы, интерактивные анимационные и настольные игры, танцевальные вечера, мастер-классы, познавательные экскурсии, загадки и викторины.

«Традиционно задействуем наши парки: Толстого, „Дубки“, Величко в Сходне. На этих локациях будут организованы масштабные развлекательные программы для детей. Это спорт, творчество, образование», - отметила Анна Ватутина.

Отметим, что в Химках также приведут в порядок зоны отдыха, платформы для проведения активностей и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Дети Химки Парки
29 июня 2024, 09:43
Молодожены в Богородском округе передали корма приюту животных
Unsplash
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Молодожены в Богородском округе решили помочь бездомным животным. Они попросили гостей дарить вместо цветов корм для собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Жених с невестой решили, что если каждый из 100 гостей подарит им букет цветов, то их просто некуда будет поставить, букеты завянут на следующий день. Молодожены попросили гостей дарить им корм для собак. Многие откликнулись с пониманием.

Вскоре у ворот Ногинского муниципального приюта стояла машина с 40 мешками корма для хвостатых подопечных.

Кроме того, молодожены предложили свою бесплатную помощь в утеплении вольеров к зиме в приюте. Сотрудники и волонтеры Ногинского приюта выразили ребятам огромную благодарность за их неравнодушие и отзывчивость.

Волонтеры Свадьбы Животные Богородский
28 июня 2024, 23:27
Прием жителей по вопросам содержания МКД провели в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в приемной регионального правительства провели прием жителей. Встреча, на которой удалось обсудить множество важных вопросов, продлилась более пяти часов.

Жителей интересовало, как наладить эффективное взаимодействие с управляющими компании, кто отвечает за борьбу с грызунами в домах, куда обращаться для того, чтобы отремонтировали придомовые ограждения и другие насущные вопросы.

Все просьбы жителей передали в работу управляющим компаниям и инспекторам ведомства в городских округах. В течение месяца после приема заявители получат письменный ответ по результатам.

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Благоустройство Ремонтные работы
28 июня 2024, 23:10
Выездной прием администрации прошел в поселке Васькино под Чеховом
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В поселке Васькино состоялся прием жителей в рамках проекта «Выездная администрация», на который съехались жители не только из Васькино, но и соседних населенных пунктов, таких как Крюково, Мелихово и Новоселок. Встреча прошла в конструктивной и открытой атмосфере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Большинство обращений граждан касались повседневных вопросов, таких как ремонт и расширение дорог, улучшение освещения, обустройство контейнерных площадок для мусора и содержание многоквартирных домов. Особое внимание уделили проблемам, связанным с большим количеством логистических предприятий в районе.

Например, дорога в Новоселках требует не только ремонта, но и расширения из-за увеличенного трафика грузового транспорта. Этот вопрос уже находится на рассмотрении в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Также на встрече обсуждались проблемы энергоснабжения, автобусного сообщения, уборки территорий и борьбы с борщевиком. Было высказано предложение о передаче ряда объектов в муниципальную собственность для обеспечения их адекватного содержания и эксплуатации.

Отметим, что в ходе приема зарегистрировано около 130 обращений от более чем 90 жителей и подобные встречи планируется проводить регулярно для повышения качества жизни жителей региона.

Благоустройство ЖКХ Чехов
28 июня 2024, 22:57
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты Государственного университета просвещения пройдут производственную практику в Московском областном онкологическом диспансере. Главная цель занятий — научить будущих медиков вести документацию, делать перевязки и проводить различные медицинские манипуляции.

«Учебная практика является стационарной, проводится в форме клинических практических занятий, включая выполнение временных разовых или постоянных заданий по поручению руководителя и специалистов отделения, к которым они прикреплены», - рассказала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Она добавила, что будущие специалисты с помощью занятий смогут закрепить свои теоретические знания на практике.

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Вузы Студенты

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