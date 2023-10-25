Свыше 170 атлетов представят Подмосковье на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что летняя спартакиада прошла с большим успехом. Соревнования привлекли внимание множества людей со всей России. Он также выразил уверенность, что зимние соревнования станут большим праздником.

«Соревнования примут пять регионов, которые, уверен, создадут максимально комфортные условия для участников, гостей, судей и волонтеров. Россия - спортивная держава», - уверен Олег Матыцин.

В спартакиаде примут участие 2,5 тысячи спортсменов, которые поборются за 107 комплектов наград. Соревнования примут Челябинская, Тюменская, Свердловская области, а также Красноярский и Краснодарский край. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся в Челябинске.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что спортсмены из Подмосковья примут участие во всех 14 видах спорта по 16 зачетным дисциплинам.

«Регион представят более 170 атлетов», - сообщил Дмитрий Абаренов.

Узнать самые свежие новости о Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Все работы должны завершиться до конца текущего года.

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