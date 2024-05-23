Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала сезона
Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на подмосковных дорогах с начала теплого сезона. Работы провели на региональных и муниципальных сетях.
Как рассказали в региональном Минтрансе, свыше 10 тысячи ям отремонтировали на региональных дорогах. Из них более двух тысяч в Красногорске, Одинцове, Истре и Солнечногорске. На муниципальной сети ликвидировали 7,5 тысячи дефектов, из которых 860 - в Химках, 500 - в Пушкино, 460 - в Одинцове и 400 - в Ленинском округе.
Специалисты также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и фонари.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.
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