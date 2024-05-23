23 мая 2024, 17:04

Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала сезона

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 17 тысяч ям отремонтировали на подмосковных дорогах с начала теплого сезона. Работы провели на региональных и муниципальных сетях.

Как рассказали в региональном Минтрансе, свыше 10 тысячи ям отремонтировали на региональных дорогах. Из них более двух тысяч в Красногорске, Одинцове, Истре и Солнечногорске. На муниципальной сети ликвидировали 7,5 тысячи дефектов, из которых 860 - в Химках, 500 - в Пушкино, 460 - в Одинцове и 400 - в Ленинском округе.

Специалисты также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и фонари.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
23 мая 2024, 17:26
Жителям Балашихи рассказали о постановке земельных участков на учет
Читайте нас в: Google Новости
Жителям микрорайона Новое Измайлово в Балашихе рассказали о межевании и постановке земельных участков на учет. Эти вопросы подняли на встрече горожан с представителями администрации.

Заместители главы Балашихи провели встречу с жителями микрорайона Новое Измайлово. Дмитрий Варнавский, Максим Сидоркин и Евгения Сирота ответили на вопросы населения. Встреча проходила в здании школы № 20 на Горенском бульваре, 2. Главными темами, которые волновали жителей, стали постановка земельных участков на кадастровый учет и межевание. Жильцы Нового Измайлова предложили альтернативные варианты межевания земель.

Также жители смогли задать вопросы представителям профильных управлений администрации. Подобные встречи проходят регулярно в разных микрорайонах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах контроля за вывозом ТКО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха
23 мая 2024, 17:26
Два водителя из Подмосковья приняли участие в конкурсе профмастерства
Мострансавто
Читайте нас в: Google Новости
Два водителя автобусов из Подмосковья приняли участие в международном конкурсе профессионального мастерства. Он прошел в Санкт-Петербурге

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, регион представили неоднократные участники и победители профессиональных конкурсов Дмитрий Пимкин и Артем Быстриков.

Дмитрий Пимкин работает в Балашихе. Он прошел трассу на ЛиАЗ-529265 и занял пятое место. На этапе скоростного маневрирования он получил бронзу, а в зачете по ПДД - шестое место. Он работает в «Мострансавто» уже пять лет.

Артем Быстриков из Химок выполнял задания конкурса на автобусе Волгабас-627102. В личном зачете он занял шестое место, в скоростном маневрировании - шестое, в зачете по ПДД - девятое. В компании он трудится уже 15 лет.

В соревнованиях участвовали 35 команд из России, Белоруссии и Казахстана.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители конкурсы
23 мая 2024, 17:22
Подмосковные энергетики обеспечат надежное электроснабжение на ЕГЭ
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные энергетики готовы обеспечить пункты приема экзаменов на ЕГЭ надежным электроснабжением. Для этого задействуют свыше 360 бригад энергетиков «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что в рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетики провели внеплановые обследования электротехнического оборудования и линий электропередачи, отвечающих за энергоснабжение ППЭ.

В Минэнергетики Московской области сообщили, что в период проведения экзаменов в Московской области ввели запрет на плановые работы и переключения на центрах питания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Экзамены
23 мая 2024, 17:20
Форум для предпринимателей пройдет в Лобне 31 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Лобня состоится бизнес-форум «Лобня и бизнес — новые реалии». Его приурочат ко Дню российского предпринимательства.

В нем примут участие представители Министерства имущественных отношений Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, главного управления государственного строительного надзора Московской области, а также Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Мероприятие пройдет в Доме культуры «Чайка» 31 мая. Начало в 16:00. Предварительная регистрация участников - по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме