Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год

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За год на улицах Подмосковья разместили 17,4 тысячи видеокамер, из них 10,8 тысячи - в общественных местах и рядом с социальными объектами и 6,5 тысячи - на подъездах.

Камеры помогают вывить нарушение и последовательность действий преступника. Они также помогают предотвратить будущие преступления.

«Места размещения камер определяются межведомственными рабочими группами, действующими в каждом городском округе. Они учитывают анализ ситуации и рекомендации правоохранительных органов», - пояснили в управлении региональной безопасности.

Увеличение количества камер на улицах позволяет жителям чувствовать себя безопаснее.

Предложить место для размещения устройств могут все желающие. Для этого нужно поучаствовать в ежегодном голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе».