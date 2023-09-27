Свыше 17 тысяч человек привились от гриппа в Лобне с начала сезона

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Кампания по вакцинации от вируса гриппа стартовала в начале сентября. На сегодняшний день привились уже около 17 тысяч жителей Лобни, в том числе - шесть тысяч детей.

Всего в Лобне планируется вакцинировать около 54 тысяч человек. Жители Лобни могут выбрать для себя вакцину «Совигрипп» или «Ультрикс-Квадри». Для детей есть четырехвалентная вакцина.

Прививочные кабинеты работают в поликлиниках № 1 и № 2, а также в детской поликлинике. Также по субботам прививочный кабинет работает с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Заречная, дом № 15. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.

Кроме того, в субботу, 30 сентября прививочная бригада будет работать на 3-м этаже в торговом центре «Надежда» на улице Маяковского и на 2-м этаже в торговом центре «Поворот» в Краснополянском проезде. Ранее во время выездных вакцинаций в торговых центрах прививку сделали более 100 жителей Лобни.

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