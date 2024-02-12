Свыше 17 тысяч человек посетили праздник «Стартуют все!» в парках Подмосковья

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей праздника подготовили легкоатлетические забеги, футбольные матчи на снегу, а также зарядку на свежем воздухе и многое другое. Они приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе, викторине и фотовыставке.

В этот день в парках прошли мастер-классы у профессиональных тренеров по фигурному катанию, керлингу и лыжам. Для детей организовали анимацию с ростовыми куклами, спектакли и шутливые турниры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».