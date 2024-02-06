Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома. Больше всего мероприятий проведут в Красногорске, Щелкове и Зарайске.

«В течение года по всей области проводятся тематические ярмарки, на которых любой желающий может купить натуральную молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия, а также сувениры ручной работы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поддерживает местных сельхозпроизводителей и предоставляет льготные торговые места на ярмарках», - сказал он.

Главным праздником в этом месяце станет День защитника Отечества. Ему посвятят часть ярмарок.

Ознакомиться с датами проведения мероприятий можно по ссылке.

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