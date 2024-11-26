Свыше 160 снегоуборочных машин подготовили на МЖД

На линиях МЦК и МЦД задействуют современные самоходные машины, которые способны убирать снег в узких местах, таких как горловины станций и стрелочные переводы.

Для поддержания техники в рабочем состоянии и оперативного устранения неисправностей сформированы мобильные сервисные группы с аварийно-восстановительным оборудованием. Также на 14 станциях предусмотрены места для хранения запасных деталей и инструментов для ремонта.