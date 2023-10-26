Свыше 16 тысяч туристов посетили подмосковную усадьбу «Лыткарино» с начала года
Подмосковную усадьбу «Лыткарино» посетило более 16 тысяч гостей с начала года. Там проходят обзорные и театрализованные экскурсии для всех возрастов.
Посетители усадьбы «Лыткарино» могут погрузиться в атмосферу эпохи Петра I. Именно тогда усадьбу и построил сподвижник императора Никита Зотов. Как уточняют сотрудники, одним из самых популярных развлечений в усадьбе являются балы, на которые стремятся попасть многие желающие.
«Мы готовимся к уже полюбившимся посетителям балам. Они есть для разных возрастных групп. Например, новогодние балы для малышей. Есть программа „Онегинский бал“, которая действует в течение всего года, где мы рассказываем старшеклассникам о дворянских традициях», - поделилась старший научный сотрудник Лыткаринского историко-краеведческого музея Наталия Забелло.
Сейчас в усадьбе проводят уроки танцев и музыкальные вечера, а сотрудники музея ждут новых желающих приобщиться к дворянской жизни, культуре и этикету.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».