Свыше 16 тысяч хвойных деревьев продали в Подмосковье на елочных базарах

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в этом сезоне жители купили на 4,5 тысячи хвойных больше, чем годом ранее.

«Всего в регионе работало более 250 точек продажи хвойных деревьев. Также любой желающий мог отправиться в один из лесных питомников подмосковного Комлесхоза, выбрать там подходящее дерево и даже самостоятельно его срубить. У нас в Подмосковье таким способом были срублены 624 хвойных дерева в специальных питомниках лесного фонда», - сказал он.

Все непроданные деревья утилизировали в специальных пунктах приема или сдали в зоопарк в качестве корма для животных. Некоторые из них передали в храмы для организации крещенских купаний.

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