Свыше 16 тысяч человек прошли диспансеризацию в поликлинике № 2 в Балашихе

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В диагностическом кабинете в пациентов возьмут кровь на клинический и биохимический анализы, измерят глюкозу и холестерин. Также можно проверить легкие и поставить на сутки аппарат по измерению давления.

Кроме того, в кабинете электрокардиограммы установили новый кардиовизор. Теперь во время процедуры не нужно снимать одежду: клеммы надевают на руки и ноги. На исследование уходит две - пять минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве крупнейшего в Подмосковье детского госпиталя , который планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Записаться на диспансеризацию можно по номеру 122, на портале госуслуг и в медучреждении по месту прикрепления.

«К поликлинике № 2 прикреплено около 60 тысяч человек, из них порядка 45% должны пройти в течение года диспансеризацию. Она помогает выявить на ранних этапах множество хронических неинфекционных заболеваний и факторов развития этих заболеваний», - рассказала заведующая отделением профилактики поликлиники № 2 Наталья Шуклина.