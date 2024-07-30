30 июля 2024, 23:55

Свыше 1500 жителей Химок посетили сельскохозяйственную ярмарку

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Сельскохозяйственная ярмарка в Химках привлекла свыше 1500 жителей. Посетители смогли попробовать и приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также высокого качества молоко, мясо и рыбу.

Все товары на ярмарке обладали сертификатами качества и полным пакетом документов. Продукцию представили в основном российского производства.

«Овощи, фрукты, сыры, мед - все такое вкусное и натуральное! А еще здесь можно отведать местные деликатесы. Честно говоря, для меня поход на ярмарку стал не только способом купить продукты, но и настоящим удовольствием», - рассказала жительница Химок Алла Медведева.

Сельскохозяйственная ярмарка в Новых Химках будет работать до 4 августа. Все желающие могут посетить торговые ряды на проспекте Мельникова. Затем палатки переедут в Сходню по адресу: улица Чапаева, дом 3.

Закрытие ярмарки состоится 11 августа.

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Химки Сельское хозяйство Ярмарки
30 июля 2024, 23:49
Спортсмены Химок завоевали три золота на соревнованиях по конному спорту
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Ученики спортивной школы «Пони-спорт» из Химок выступили на 19-м этапе соревнований Mini masters по конному конкуру. По итогам состязаний спортсменки завоевали три золотые медали.

Так, в категории «Без учета нормы времени» в зачете Small золото взяла Екатерина Иванникова. Также девушка стала первой в зачете Junior. Победу в состязаниях одержала и всадница Мария Тихомирова. Спортсменки выступили под руководством тренера Алексея Ермаченкова.

«Любые соревнования - это испытания и огромный труд. Благодаря усилиям мы видим такие отличные результаты наших спортсменов. Искренне поздравляю девочек с победой и хочу пожелать всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Недавно на первенстве Москвы по конному спорту воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали две золотых и серебряную медали в юниорских и детских разрядах.

Конный конкур - это один из самых захватывающих видов конного спорта. Спортсмен преодолевает препятствия разной высоты и уровня сложности. Чтобы успешно выступить на соревнованиях как всадники, так и лошади долго готовятся и регулярно тренируются.

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Спортсмены Химки
30 июля 2024, 23:45
Прием документов на поступление в ординатуру открыли в МОНИКИ
МОНИКИ им. Владимирского
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МОНИКИ имени Владимирского объявило о начале приема документов в ординатуру. Заявления можно подать 9 августа.

Прием ведется по 50 специальностям, среди которых пульмонология, неврология, хирургия, кардиология, нейрохирургия, ортопедическая стоматология и другие. Кандидаты на учебу, поступающие без сдачи баллов аккредитации, смогут пройти вступительное тестирование в очной форме. Мероприятия пройдут с 29 июля по 15 августа.

Декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская подчеркнула, что МОНИКИ имени Владимирского представляет собой институт, соединяющий научную, лечебную и образовательную деятельность. Такой многогранный подход позволяет обеспечивать обучение будущих врачей на высоком уровне.

По словам Чернявской, поступившие в институт ординаторы получают доступ к знаниям высококвалифицированных экспертов, знакомятся с современными медицинскими технологиями, участвуют в уникальных операциях и лечении пациентов, а также имеют возможность заниматься научной работой под руководством опытных наставников.

Полный список необходимых для поступления документов, а также перечень специальностей и время работы приемной комиссии можно найти на официальном сайте факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

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Здравоохранение Врачи Медицина
30 июля 2024, 23:26
Еще пять учителей из Химок получили сертификаты на льготную ипотеку
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Сертификат на приобретение жилья в рамках программы губернатора Московской области «Социальная ипотека» получили еще пять учителей городского округа Химки. Преподаватель информатики в школе «Лига первых» Наталья Иващенко — одна из участников программы. Более 24 лет она трудится по специальности, а 15 из них преподает детям в Химках.

Вместе с Натальей Ищенко сертификаты получили еще четверо ее коллег: учитель начальных классов Юлия Викторова, учитель русского языка из «Аэрокосмического лицея» Наталья Великанова, учитель русского языка и литературы из школы № 30 Виктория Коровина и учитель физики из «Лиги первых» Екатерина Попова.

«Хочу поблагодарить правительство Московской области за то, что с этого года у педагогов многих специальностей появилась возможность претендовать на получение социальной ипотеки. Я очень люблю свое дело и мне особенно приятно, что мои заслуги оценили по достоинству», - поделилась педагог Наталья Ищенко.

Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года. Сертификаты на жилье по ней могут получить не только учителя, но врачи, молодые ученые и другие уникальные специалисты.

«В нашем округе и в области уделяют особое внимание поддержке специалистов, которые работают в сфере образования. Помимо социальной ипотеки для местных учителей и воспитателей предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе - компенсация за аренду жилья, пособие молодым специалистам и многое другое», - подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

Напомним, что учителя Химок могут воспользоваться и служебным жильем. Помимо этого, педагогам компенсируют проезд на общественном транспорте и стоимость путевок в санатории. Подготовившие двух и более стобалльников на ЕГЭ учителя также получают дополнительные выплаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Учителя Льготная ипотека Социальная ипотека
30 июля 2024, 23:03
Свыше 3500 тонн конфет произвела шоколадная фабрика в Химках за год
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Шоколадная фабрика «Томер» из Химок получила субсидию на модернизацию оборудования в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь она производит более 3500 тонн шоколадных конфет в год.

В городском округе Химки работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. Кондитерская фабрика «Томер» воспользовалась субсидией на обновление оборудования.

На фабрике организована собственная лаборатория, где готовят тестовые образцы продукции, отбирают сырье и улучшают технологию производства. Кондитеры могут создавать новые вкусы, а также повышать качество шоколада.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар вместе с экспертами «Малый бизнес Химки» встретилась с членами коллектива фабрики.

«В 2023 году предприятие успешно представило свою продукцию на международной выставке продуктов питания CNR Food Istanbul Expo 2023, которая проходила в Стамбуле», - рассказала Ольга Гончар.

На встрече обсудили меры поддержки шоколадной фабрики. Компания «Томер» планирует расширить линейку изделий и увеличить производственные мощности. Также в планах - продвижение шоколада на международных рынках.

Две программы партии «Единая Россия» - «Предпринимательство» и «Выбирай свое» помогают бизнесу Химок развиваться. Подробнее о них можно узнать здесь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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