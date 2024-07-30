Свыше 1500 жителей Химок посетили сельскохозяйственную ярмарку

Ученики спортивной школы «Пони-спорт» из Химок выступили на 19-м этапе соревнований Mini masters по конному конкуру. По итогам состязаний спортсменки завоевали три золотые медали.

Так, в категории «Без учета нормы времени» в зачете Small золото взяла Екатерина Иванникова. Также девушка стала первой в зачете Junior. Победу в состязаниях одержала и всадница Мария Тихомирова. Спортсменки выступили под руководством тренера Алексея Ермаченкова.

«Любые соревнования - это испытания и огромный труд. Благодаря усилиям мы видим такие отличные результаты наших спортсменов. Искренне поздравляю девочек с победой и хочу пожелать всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Недавно на первенстве Москвы по конному спорту воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали две золотых и серебряную медали в юниорских и детских разрядах.

Конный конкур - это один из самых захватывающих видов конного спорта. Спортсмен преодолевает препятствия разной высоты и уровня сложности. Чтобы успешно выступить на соревнованиях как всадники, так и лошади долго готовятся и регулярно тренируются.

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