Свыше 1500 жителей Химок посетили сельскохозяйственную ярмарку
Сельскохозяйственная ярмарка в Химках привлекла свыше 1500 жителей. Посетители смогли попробовать и приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также высокого качества молоко, мясо и рыбу.
Все товары на ярмарке обладали сертификатами качества и полным пакетом документов. Продукцию представили в основном российского производства.
«Овощи, фрукты, сыры, мед - все такое вкусное и натуральное! А еще здесь можно отведать местные деликатесы. Честно говоря, для меня поход на ярмарку стал не только способом купить продукты, но и настоящим удовольствием», - рассказала жительница Химок Алла Медведева.
Сельскохозяйственная ярмарка в Новых Химках будет работать до 4 августа. Все желающие могут посетить торговые ряды на проспекте Мельникова. Затем палатки переедут в Сходню по адресу: улица Чапаева, дом 3.
Закрытие ярмарки состоится 11 августа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».