Свыше 150 жителей Королева приняли участие в выездной администрации
Выездная администрация прошла в центральном Дворце культуры Калинина в Королеве. Это уже двенадцатое мероприятие такого рода с начала года.
В мероприятии приняли участие глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний и городских организаций.
На встрече обсудили вопросы, связанные с уборкой мусора, содержанием многоквартирных домов, услугами и тарифами ЖКХ, благоустройством территорий около домов и строительством.
Особое внимание уделили вопросу строительства школы на территории жилого комплекса «Золотые ворота». Глава города поделился с жителями возможными вариантами решения этой проблемы.
Отметим, что в этот раз для удобства на столах разместили QR-коды, которые позволяли перейти на платформу обратной связи и оставить отзывы, задать вопросы и предложения по проведенному приему.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.
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