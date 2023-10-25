Свыше 150 женщин стали водителями автобусов в «Мострансавто»
Водителями автобусов компании «Мострансавто» работают свыше 150 женщин. В Минтрансе Подмосковья рассказали, на каких маршрутах трудятся представительницы прекрасного пола.
Больше всего сотрудниц работают на маршрутах МАП № 2 в Коломне, МАП № 12 в Ногинске и МАП № 5 в Подольске. Там водителями трудятся 33, 27 и 20 женщин соответственно.
Для сотрудников «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет. Это бесплатные поездки в автобусах предприятия, проживание в общежитиях или компенсация аренды жилья и другие меры. С июня этого года выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства.
Актуальные вакансии можно увидеть на официальном сайте «Мострансавто». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам 7 (495) 419-17-95 или 7 (903) 161-92-91.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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