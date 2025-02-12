12 февраля 2025, 19:46

Свыше 150 старост избрали в селах и деревнях Коломны

Медиасток.рф
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В Коломне активно развивается институт сельских старост. Впервые их избрали в прошлом году в четырнадцати населенных пунктах муниципалитета, а всего в округе этот пост занимают 157 человек.

По словам начальника территориального управления администрации городского округа Коломна Светланы Троицкой, институт сельских старост развивается благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Старост не просто знают в лицо, им доверяют свои проблемы, поэтому они всегда в курсе запросов жителей. Именно активисты, избранные на эту общественную должность, становятся инициаторами развития сельских территорий», - добавила она.

Старост выбирают с учетом мнения местных жителей. Они голосуют на общем собрании, а утверждает кандидатуры окружной Совет депутатов. Каждому старосте выдают удостоверение и закрепляют за ним круг полномочий.

Коломна
12 февраля 2025, 19:33
Более 200 земельных участков выделят многодетным семьям в Коломне
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Порядка 150 участков в Чанках, Борисовском, Шапкино и Октябрьском внесут в перечень земель для многодетных семей в Коломне. Всего в этом году сформируют примерно 220 земельных участков в округе для безвозмездной передачи родителям трех и более детей.

Вместо земли многодетные семьи Коломны и Озер могут выбрать денежную компенсацию. С 1 августа 2024 года ее размер в Московской области составляет 400 тысяч рублей.

Для оформления выплаты многодетные семьи из Коломны могут обратиться в отдел по управлению земельными ресурсами управления имущества и земельных отношений администрации округа по адресу: город Коломна, площадь Советская, дом № 1, кабинет 310. Подробности по номеру: 8 (496) 612-16-58.

Отметим, что в прошлом году 109 семей, имеющих трех и более детей, из городского округа Коломна получили бесплатные земельные участки. Денежную компенсацию выплатили 141 семье.

Коломна Семья
12 февраля 2025, 19:09
Встреча депутата Мособлдумы с жителями по вопросам мер соцподдержки прошла в Воскресенске
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В молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева встретилась с жителями муниципалитета. Она рассказала собравшимся о мерах социальной поддержки и о праздновании 80-летия Великой Победы.

Отдельное внимание на встрече уделили государственной помощи гражданам старшего поколения. По словам Екатерины Лобышевой, в прошлом году на социальную поддержку выделили 96,3 миллиарда рублей.

«Это значительная сумма, которая позволяет улучшить условия жизни людей старшего возраста. Например, доплата одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в регионе более 10 лет, увеличилась до 20 тысяч рублей», - пояснила она.

Продлили меры социальной помощи и людям предпенсионного возраста - это еще один важный шаг для улучшения жизни граждан. Помимо этого, значительно упростили процесс получения бесплатного зубопротезирования для льготных категорий жителей. Они могут воспользоваться услугами по изготовлению и ремонту зубных протезов не только по месту жительства, а в любом медицинском учреждении из списка.

На мероприятии затронули и тему празднования 9 мая в Воскресенске: обсудили вручение ветеранам юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«Уважение и поддержка наших героев - это долг каждого из нас. Прошу всех не оставаться равнодушными и активно участвовать в жизни округа! Ваше мнение важно для нас, и вместе мы можем сделать наше общество лучше», - подчеркнула Екатерина Лобышева.

День Победы 9 мая Пенсионеры Ветераны Депутаты Воскресенск
12 февраля 2025, 18:46
Турнир в Можайске определил лучших шахматистов округа
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В Можайске прошел пятый турнир, посвященный памяти одного из основателей шахматного движения в округе, кандидата в мастера спорта и многократного победителя городских чемпионатов Ивана Котова. В этом году за звание сильнейших сразились самые опытные шахматисты.

Турнир, продолжавшийся более четырех часов без перерыва, стал испытанием на прочность для всех участников - как для опытных ветеранов шахматного спорта, так и для молодых талантов.

В время напряженной борьбы ветераны шахматного спорта продемонстрировали свое мастерство, практически не оставив молодым спортсменам шансов на завоевание призовых мест.

По итогам соревнований первое место и звание лучшего шахматиста Можайского округа присудили Владимиру Леонидову. Второе место и серебряную медаль завоевал Олег Яковенко. Тройку победителей замкнул Даниил Скорев.

Спортсмены Дети Можайск
12 февраля 2025, 18:40
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
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Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела совещание с представителями среднего и крупного бизнеса, чтобы объединить усилия в подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предприниматели округа примут участие в оформлении домов и улиц в муниципалитете.

На встрече представителям бизнеса предложили поучаствовать в праздничном оформлении округа ко Дню Победы: украсить в едином патриотическом стиле фасады зданий и прилегающие территории. Кроме того, с участниками бизнес-сообщества обсудили организацию субботников.

«Впереди великий праздник и мы хотели бы, чтобы наш округ встретил его красивым, с тематическими украшениями. Среди сотрудников тоже важно провести приуроченные к празднику мероприятия, почтить память воевавших, чтобы сплотить коллектив вокруг большой Победы. Напомнить, что мы никому не дадим переписать нашу историю: Великую Отечественную войну выиграл советский народ ценою жизней 26,6 миллионов человек», - отметила Евгения Хрусталева.

День Победы 9 мая Благоустройство Ветераны Город Домодедово

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