Свыше 150 спортсменов выступили на областном первенстве по армрестлингу в Луховицах
Юниорское первенство Московской области по армрестлингу прошло в Луховицах. Участие в нем приняли 150 спортсменов.
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Исход поединка в армрестлинге зависит от тактики. Одни спортсмены решают вопрос за пять секунд, другие выматывают соперника долгой силовой борьбой. Армрестлинг в Луховицах набирает обороты, хотя и появился здесь только три года назад. Местные спортсмены - члены сборной Московской области, победители и призеры всероссийских соревнований.
«Очень приятно, что наш спорт в городском округе Луховицы развивается и идет правильными шагами. Три года мы держим марку, <…> держим на первенстве 1-е и 2-е места», - сказал основатель школы армреслинга городского округа Луховицы Алексей Ручнов.
Спортсмены из Луховиц в этот раз показали отличный результат. Они стали победителями общекомандного зачета. Серебряные призеры - армрестлеры из Истры, на 3-м месте спортсмены из Протвино.
Сильнейшие войдут в состав сборной Московской области и выступят на первенстве России, которое состоится в Орле в марте 2024 года.