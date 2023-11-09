Свыше 150 спортсменов выступили на областном первенстве по армрестлингу в Луховицах

Новый сезон стартует на телеканале «360». Что ждет зрителей

Телеканал «360» презентовал новый сезон 2023-2024. В эфире останутся проекты, которые уже давно полюбились зрителям, а также появится новая программа — исторический трэвел «Семь рек». Продолжением телевизионных проектов станут их цифровые версии в digital-форматах в официальных сообществах «360», отметил заместитель генерального директора «Телеканала 360» по внешним связям Алексей Коваль.

«„Телеканал 360“ по-прежнему стабильно входит в топ-10 СМИ по индексу цитируемости (данные „Медиалогии“ за август 2023-го, - прим. ред.), а его сообщества в социальных сетях лидируют по количеству подписчиков и просмотров: в „Дзене“ (по данным JagaJam среди 54 каналов с 1000 подписчиков, - прим. ред.), „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ среди всех региональных телеканалов», - подчеркнул Алексей Коваль.

В утреннем и вечернем прайме можно будет по-прежнему смотреть «Новости» с Екатериной Малашенко. Среди привычных и уже успешных остались потребительская программа «Внимание! Еда!», динамичная «Погода 360» и познавательная «Зима в Подмосковье».

О премьере телесезона Премьерой нового телесезона станет программа «Семь рек». В главной роли - Подмосковье и его удивительная история. А познакомит с ней ведущий журналист и писатель, финалист ТЭФИ-2022 Павел Гнилорыбов.

В новых выпусках программы «Внимание! Еда!» ведущие Александр Молочко и Максим Беспалов продолжат пробовать и тестировать самые разные продукты. После их инспекции все покупки отправят в Роскачество для лабораторных испытаний. В финале каждого выпуска зрителям представят независимый рейтинг высококачественных продуктов от профессиональных экспертов.

Увидеть Московскую область по-новому помогут ведущие проекта «Зима в Подмосковье» - Полина Петухова и Эльдар Рахимов. В каждой серии они открывают новые места для мини-путешествий, в которые легко отправиться на автомобиле. Ведущие выбирают лучшие места для отдыха: от захватывающих спусков на сноуборде до катания в упряжке с хаски. Изучить можно не только всевозможные виды развлечений, а также усадьбы, музеи, храмы и парки региона.

Когда выпуск погоды - настоящее шоу Как при этом всем одеваться по погоде, подскажут ведущие «Погоды 360»: Алина Засобина, Сергей Шубенков, Александр Хохлов и Влад Илич. Шесть раз в день в прямом эфире ведущие рассказывают о погоде в разных городах Подмосковья. Причем это не просто выпуск прогноза погоды, а настоящее шоу с множеством локаций - на глазах у зрителей проходят измерение температуры, атмосферного давления и многое другое.

Презентация нового сезона телеканала «360» состоялась накануне, 8 ноября. Вечер для друзей и партнеров прошел в Театре имени Моссовета. Гости смогли посмотреть закрытый предпремьерный показ «Пиковой дамы» в постановке Игоря Яцко, а также отправились на виртуальную прогулку по знаковым проектам предстоящего сезона.