Свыше 150 школьников приняли участие в «Президентских состязаниях» в Химках

Команды состояли из шести девушек и шести юношей из школ «Триумф» и Луневской. Юные спортсмены состязались в нескольких дисциплинах, среди которых легкая атлетика и баскетбол 3×3.

Победителями отборочного турнира стала команда из школы «Триумф». Она будет представлять Химки в финале регионального этапа «Президентских состязаний» в Одинцове. Школьники покажут себя в баскетболе 3×3, легкой атлетике, настольном теннисе и футболе 5×5.

«Участие в подобных соревнованиях дарит ребятам отличную возможность проявить себя и поработать в команде! Все химкинские спортсмены - большие молодцы! Желаю победителям муниципального этапа достойно отстоять честь нашего округа на региональном уровне!» - поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

Отметим, что «Президентские состязания» - это традиционные соревнования, которые проводятся с 2010 года. Турнир состоит из нескольких этапов: школьного, муниципального, регионального и всероссийского. Финал в этом году пройдет 10 сентября в детском центре «Смена» в Анапе.

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