21 мая 2024, 13:29

Свыше 150 школьников приняли участие в «Президентских состязаниях» в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Отборочный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» прошел в школе «Лидер» в Химках. Свыше 150 шестиклассников боролись за победу в турнире.

Команды состояли из шести девушек и шести юношей из школ «Триумф» и Луневской. Юные спортсмены состязались в нескольких дисциплинах, среди которых легкая атлетика и баскетбол 3×3.

Победителями отборочного турнира стала команда из школы «Триумф». Она будет представлять Химки в финале регионального этапа «Президентских состязаний» в Одинцове. Школьники покажут себя в баскетболе 3×3, легкой атлетике, настольном теннисе и футболе 5×5.

«Участие в подобных соревнованиях дарит ребятам отличную возможность проявить себя и поработать в команде! Все химкинские спортсмены - большие молодцы! Желаю победителям муниципального этапа достойно отстоять честь нашего округа на региональном уровне!» - поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

Отметим, что «Президентские состязания» - это традиционные соревнования, которые проводятся с 2010 года. Турнир состоит из нескольких этапов: школьного, муниципального, регионального и всероссийского. Финал в этом году пройдет 10 сентября в детском центре «Смена» в Анапе.

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Спортсмены Школы Химки Баскетбол Футбол
21 мая 2024, 13:16
Исторический бал проведут на Сиреневом фестивале в Подольске 25 мая
Культурно-просветительский центр «Дубровицы»
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Сиреневый фестиваль пройдет в Подольске 25 мая. Для гостей проведут концерты, мастер-классы и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль пройдет в культурном центре «Дубровицы». Его проводят с 2019 года, чтобы ознакомиться жителей с разными сортами сирени и произведениями искусства, которые можно создать из этого растения.

Для гостей подготовили концертные программы, мастер-классы по рисованию и изготовлению духов, а также исторический бал и дефиле.

Завершится фестиваль 26 мая. Узнать подробнее о нем можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали
21 мая 2024, 13:11
Резиденты ОЭЗ «Дубна» нарастили выручку и налоги по итогам 2023 года
ОЭЗ «Дубна»
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Выручка резидентов крупнейшей по числу инвесторов специальной экономической зоны ОЭЗ «Дубна» в 2023 году составила почти 70 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов рублей превышает показатели предыдущего года.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что по итогам 2023 года количество сотрудников компаний-резидентов составило около 7,2 тысячи человек.

«На предприятиях было создано 1648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», - добавила Зиновьева.

Группой компаний «Промтех-Дубна» было создано наибольшее количество новых рабочих мест - 750.

Зиновьева подчеркнула, что крупные инвестиции в собственные проекты также были сделаны якорными резидентами ОЭЗ: компания «НЦСД» вложила почти шесть миллиардов рублей, а «Ядро Фаб Дубна» - более 5,4 миллиарда рублей.

Объем инвестиций в проекты за 2023 год почти втрое превысил показатели 2022 года и составил 20,3 миллиарда рублей. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней удвоились. Так, около 1,6 миллиарда рублей было перечислено в консолидированный бюджет Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Дубна Налоги Рабочие места
21 мая 2024, 13:05
В Московской области разместятся ещё 15 спортсменов из Белгорода
Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО
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Еще 15 спортсменов из Белгородской области вместе с тренером прибыли в Подмосковье, где они продолжат тренироваться до конца июня. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«За время сборов я хочу восстановить свою форму, которую утратила из-за отсутствия постоянных тренировок.

П осле этого можно и на соревнованиях выступить», - поделилась планами 13-летняя воспитанница белгородской спортшколы № 2 Ксения Ахметова.

Ранее в Подмосковье прибыло еще 78 спортсменов из Белгородской области. Они уже возобновили тренировки в городских округах Серпухов и Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сейчас у нас нет возможности тренироваться в Белгороде. Поэтому и было принято решение временно перебазироваться в Московскую область, где больше возможностей для занятий. Надеюсь, мы плодотворно поработаем с коллегами. Я и сам когда-то тренировался в „Динамо-Дмитров“», - рассказал тренер команды спортивной школы № 2 города Белгород Андрей Кобзев.

Дзюдоисты будут жить и тренироваться на спортивной базе «Строитель» в Мытищах. Смена продлится как минимум до конца июня.

Спортсмены Мытищи
21 мая 2024, 12:46
Фестиваль автотуризма и кемпинга стартует в Коломне 24 мая
https://welcome.mosreg.ru/
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Фестиваль-выставка «Караванекс» стартует в Подмосковье 24 мая. Мероприятие пройдет на территории городского округа Коломна.

Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу. Он проводится ежегодно в городском округе Коломна и посвящен также производителям техники для караванекса. Здесь можно узнать о процессе производства автодома, а также выбрать собственный автодом или кемпер для путешествий.

В рамках программы будут представлены новинки туристического оборудования и организовано развлекательное мероприятие. Гости смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить гастрофестиваль, вечерний гала-концерт и многое другое.

Фестиваль завершится 26 мая. Вход на мероприятие для посетителей будет свободным. Подробную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Коломна Фестивали

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