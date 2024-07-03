Свыше 150 приборов учета отремонтировали в домах Подмосковья в 2024 году

Для контроля за объемом потребляемых ресурсов, таких как вода, электроэнергия, газ или тепло, во всем доме устанавливается общедомовой прибор учета (ОДПУ). Индивидуальные приборы учета (ИПУ), в свою очередь, устанавливаются в квартирах для более детального измерения потребления ресурсов, что помогает жителям контролировать собственные расходы.

При этом электричество используется для освещения подъездов, работы лифтов, насосов и другого оборудования, которым пользуются все жители. Разница в показаниях между ИПУ и ОДПУ позволяет определить, сколько энергии расходуется на данные цели, и этот расход делится между гражданами в зависимости от количества квадратных метров в собственности.

Управляющие организации Подмосковья уже провели более 150 работ по ремонту общедомовых приборов учета в текущем году. Если в доме требуется установка или ремонт общедомового прибора учета, рекомендуется сообщить об этом представителям УК или связаться с Единой диспетчерской службой через портал ЕДС МО.

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