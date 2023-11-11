Свыше 150 первоклассников посвятили в лицеисты в Шатуре

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Лицей в Шатуре открылся в 1992 году. Тогда в нем было всего шесть классов. В 2023 году в эксплуатацию сдали новый корпус с говорящим названием «Перспектива». Теперь в учреждении обучаются почти 180 человек из первых классов.

Директор МБОУ «Лицей г. о. Шатура» Александр Кошелев рассказал о процессе взаимодействия с детьми.

«К нам приходят обычные дети, но мы делаем так, чтобы в конце они показали, что они настоящие лицеисты. Ну и в процессе добивались результатов и не только оценками, но и еще творческими способностями нас поражали», - подчеркнул Александр Кошелев.

Отметим, что потенциал для развития творческих способностей в Лицее действительно есть. Здесь работает хор, театральная студия, туристический клуб, есть отряд Юнармии и секция карате. Что касается учебы, то в образовательном учреждении углубленно изучают математику и физику. При этом информатику в Лицее начинают преподавать с пятого класса. В седьмом классе ученики уже программируют.

То, что лицеист - звучит гордо, подтверждают выпускники. Половина из них - студенты ВУЗов, которые входят в рейтинг ста лучших. А еще Лицей занимает первое место в городском округе по количеству победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.