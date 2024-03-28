28 марта 2024, 14:49

Свыше 150 педагогов Подольска получили компенсации за аренду квартиры

Администрация Подольск г.о.
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Педагогам Подольска, у которых нет собственного жилья в городском округе, продолжают выплачивать компенсации по инициативе губернатора области Андрея Воробьева. Всего выплаты получают более 150 человек.

По словам главы городского округа Григория Артамонова, с 1 февраля учителям математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов, чей объем нагрузки составляет не менее 27 часов, начисляется компенсация аренды квартиры в размере 20 тысяч рублей.

«В нашем Городском округе мерой поддержки пользуются 152 человека», - прокомментировал глава городского округа Григорий Артамонов», - подчеркнул Артамонов.

Одной из получателей компенсации стала преподаватель МБОУ СОШ № 5 Елена Шишова.

«Мы очень рады, это действительно большая финансовая помощь», - поделилась Елена Шишова.

Александра Захарченко, принявшая участие в программе, также поделилась положительным опытом получения социальной помощи.

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Подольск Учителя
28 марта 2024, 16:10
Концерт ударных инструментов прошел в центральной детской школе искусств в Химках
Администрация Химки г.о.
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Концерт ударных инструментов состоялся в центральной детской школе искусств городского округа Химки. В ходе мероприятия прозвучали произведения патриотической направленности и военные марши, исполненные ударными инструментами как соло, так и в ансамбле.

Директор центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что команда опытных педагогов с увлечением и профессионализмом занимается обучением игре на ударных инструментах. Она выразила благодарность участникам и зрителям концерта за яркий и запоминающийся вечер, полный ритма и звука.

Инна Монастырская подчеркнула важность обучения игре на ударных инструментах в музыкальном образовании, так как это способствует развитию слуха, чувства ритма и координации движений, что положительно влияет на общее музыкальное развитие детей.

«Сегодня центральная детская школа искусств в Химках служит примером высокого уровня культуры в творческой образовательной системе. Она уже воспитала много поколений одаренных детей, и сейчас в ней обучается свыше 2300 студентов», - подытожил муниципальный депутат Николай Томашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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Школы Химки Концерты
28 марта 2024, 15:46
Шатурская производственная база получила 2 новых автобуса
Евгений Макалкин
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Автопарк шатурской производственной базы пополнился двумя новыми автобусами марки Foton. Они отличаются условиями повышенного комфорта и были собраны на заводе «ЛиАЗ».

В начале апреля новые транспортные средства выведут на маршрут. Водители уже успешно прошли стажировку и готовы сесть за руль. Глава округа Алексей Артюхин лично убедился в удобстве управления автобусами.

Ожидается, что в ближайшее время на базу поступит еще один автобус такого же типа. Все три транспортных средства начнут курсировать по маршруту «Рошаль-Шатура-Котельники», обеспечивая пассажиров комфортом во время нескольких часов поездки.

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Автобусы Шатура
28 марта 2024, 15:42
Хоккеист из Подольска сделал предложение девушке на льду
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Пятый открытый чемпионат памяти Дмитрия Тараева прошел в Подольске. Финальную серию турнира по хоккею среди любителей провели в три матча.

В решающем матче клуб «Родина» обыграл «Авангард» со счетом 4:2. После игры прошло еще одно знаковое событие. Защитник команды-победителя Виктор Клочков прямо на арене сделал предложение своей девушке Полине. Избранница ответила «да».

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Подольск Хоккей
28 марта 2024, 15:34
Свыше 380 тысяч человек посетили парки Химок в марте
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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С начала весны парки в Химках посетили свыше 380 тысяч человек. Самыми популярными стали парк «Дубки» и парк имени Льва Толстого.

Одно из самых популярных мест отдыха у жителей Химок - парк имени Льва Толстого. Почти 150 тысяч человек побывали в нем в марте. В этом году там продолжат благоустройство и оборудуют зону для воркаута. Также до конца года реконструируют Химкинский лесопарк и построят скейт-парк в сквере Марии Рубцовой.

«Модернизированные локации и площадки в местах отдыха не просто привлекают большое количество людей, они позволяют провести время с семьей на свежем воздухе, не выезжая за пределы округа. Различные мастер-классы и фестивали позволяют жителям проводить время с пользой вне зависимости от времени года», - отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в 2024 году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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Отдых Химки Парки

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