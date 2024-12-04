Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках можно арендовать земельный участок для строительства дома. Его площадь составляет шесть соток. Начальная цена составила 198 тысяч рублей.

В Коломне на торги выставили 9,3 сотки в деревне Климово. Объект подойдет для ведения хозяйства.

Еще один земельный участок площадью 10 соток продается в поселке Назарьево в Одинцове. Его начальная цена составила 4,3 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.