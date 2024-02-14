14 февраля 2024, 17:35

Свыше 150 многодетных семей из Подмосковья бесплатно получили земельные участки в январе

Личный архив семьи
Читайте нас в: Google Новости

За январь свыше 150 семей с тремя и более детьми бесплатно получили земельные участки в Подмосковье. Им выделили недвижимость в 27 округах региона.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, на земельных участках семьи смогут построить дом или вести подсобное хозяйство.

«В каждом округе для предоставления многодетным семьям подбираются участки от шести до 15 соток. Помимо этого, ведомство совместно с областным Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса проводит масштабную работу по формированию земельных участков. Всего за 12 с лишним лет участки в Подмосковье получили свыше 36 тысяч семей», - сказала она.

За месяц 24 семьи получили земельные участки в Подольске, 14 – в Жуковском, 13 – в Ленинском, по 12 – в Коломне и Домодедове, по 11 – в Люберцах и Павловском Посаде, 10 – в Орехово-Зуеве, восемь – в Солнечногорске и семь в Электростали.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Недвижимость
14 февраля 2024, 18:39
Администрация Лобни согласовала перенос контейнерной площадки с жителями микрорайона Депо
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главы городского округа Лобня Анна Тураева и депутаты Оксана Букина и Даниил Овсянников встретились с жителями микрорайона Депо. Основной темой мероприятия стал перенос контейнерной площадки, расположенной по адресу Деповская, дом 13.

В ходе встречи пришли к компромиссному решению вопроса. Договорились о переносе площадки на въезд во двор многоквартирных домов № 13 и № 13А, вблизи трансформаторной подстанции проходного типа.

«Реализовать перенос договорились после схода снега, а сейчас проведем проверку наличия на данном участке инженерных коммуникаций. Жители за это время соберут подписи собственников близлежащих домов в пользу нового места для переноса площадки», - написала Анна Владимировна Тураева в своем Telegram -канале.

До открытия новой контейнерной площадки жители продолжат пользоваться площадкой по адресу Деповская, 17. Там организован двойной вывоз отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Мусор
14 февраля 2024, 18:35
Еще 20 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения запустят в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Реализацию 20 проектов импортозамещения в сфере машиностроения запланировали в Подмосковье на 2024 год. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Суммарный размер инвестиций в эти проекты составит 39 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано 1,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья» - отметила она.

Речь идет о проектах в Мытищах, Протвине, Луховицах, Орехово-Зуеве, Долгопрудном, Коломне и других округах. Напомним, с информацией о проектах импортозамещения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
14 февраля 2024, 18:22
Коллективы из Воскресенска победили на Всероссийском творческом конкурсе «Снежные врата»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенска
Читайте нас в: Google Новости
Творческие коллективы и солисты Воскресенска завоевали Гран-при на 19-м Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусства «Снежные врата». Мероприятие состоялось в ДК «Цементник».

Более 800 участников из различных регионов России собрались на этом мероприятии. Представители Воскресенска выделились особенно яркими выступлениями.

Коллективы и солисты из «Воскресенской детской школы искусств», «Детской школы искусств № 4», «Детской школы искусств № 5», «Детской школы искусств № 2», «Центра развития культуры», ДК «Юбилейный» и ДК «Цементник» стали лауреатами конкурса.

Высшая награда досталась воспитанникам ДК «Цементник». Вокальная студия «Непохожие» под руководством Е. Перегудовой, Дарина Дулгер - солистка вокальной студии «Солнечный зайчик» ДК «Юбилейный» под руководством Т. Чернецовой, и Юлия Родина - участница изостудии «Жар-Птица» Центра культуры и досуга «Москворецкий» под руководством Г. Гончаровой, заслуженно получили это почетное звание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск конкурсы
14 февраля 2024, 18:12
Более 300 площадок для сбора елок организовали в Подмосковье
Ерофеева Валерия
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в Подмосковье шестой год. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которая может стать удобрением или кормом для животных. В этом году сдать елки можно было в один из 305 пунктов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что в этом году количество елочных базаров и сданных елок уменьшилось, что позволяет сделать вывод о росте культуры осознанного потребления.

«Сегодня мы подводим финальные итоги, и пришли с коллегами к выводу, что люди стали меньше покупать живые ели, стали более осознанно подходить к тем вещам, которые им не нужны. Ведь ёлочка служит нам всего пару недель. Мы делаем вывод, что наша работа в экологическом просвещении не напрасна, жители стали более экологически грамотными», - отметила председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Старые елки также принимают на площадках «Мегабак». На данный момент в Московской области работают около 60 площадок, в этом году их количество увеличат до 100.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология

Новости по теме