Свыше 150 медалистов наградили на выпускном балу в Воскресенске

Бал медалистов прошел в зале дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске. В этом году 90 выпускников получили золотые медали и 66 - серебряные. Отдельно наградили учеников, которые победили на всероссийских олимпиадах. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил ребятам аттестаты и похвальные грамоты.

«Верьте в свои силы. Вы уже доказали, что готовы к любым подвигам и свершениям», - поздравил выпускников Алексей Малкин.

Напомним, победы на олимпиадах позволяют получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Выпускники уже готовятся к приемной кампании в вузах.

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