Свыше 150 коммунальных проблем жителей Лобни решили за неделю при участии ГЖИ
За неделю в ЦУР Подмосковья решили более 150 проблем в сфере ЖКХ, поступивших от жителей Лобни. Среди самых частых обращений оказались: починка лифтов и дверей в подъездах, покраска стен дома, восстановление освещения во входных группах и ремонт лестниц.
«К примеру, управляющая организация МП „Домовладение“ провела косметический ремонт подъезда в доме № 20 по Заречной улице, а ООО „Высокие Стандарты Качества - Комфорт“ заизолировало трубы горячего водоснабжения дома № 23к2 по улице Ленина», - уточнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Заявить о проблеме жители Московской области могут через портал ЕДС МО. Управляющая компания примет заявку в течение суток и выполнит работы в установленные регламентом сроки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».