Свыше 15 участников «Активного долголетия» записались на занятия по шахматам в Подмосковье

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, клуб предлагает свыше 30 активностей, из которых 13 связаны с физическим и умственным спортом.

«Конечно, старшее поколение хочет держать себя в форме и активно выбирает спорт. Таких активностей у нас порядка 13. Спорт есть не только физический, но и для развития памяти. Например, шахматы. В них любят играть более 15 тысяч участников проекта», - рассказала она.

В министерстве отметили, что постоянное поддержание активной умственной деятельности замедляет старение организма и является эффективной профилактикой болезни Альцгеймера.

Присоединиться к «Активному долголетию» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60-ти. Ознакомиться с занятиями клуба можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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