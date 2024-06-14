Свыше 15 тысяч школьников и педагогов прошли обучение в технопарке в Долгопрудном

«Технопарк - уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по 6 направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями», - сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, учащиеся собирают роботов, разрабатывают VR-приложения, которые в дальнейшем представляют на научных форумах и конференциях.

Например, одна из ключевых разработок технопарка - робот-спортсмен, который умеет играть в футбол и выполнять различные спортивные упражнения.

Обучение в технопарке проходит и в каникулы. Узнать подробнее о программах и записаться на кружки можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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