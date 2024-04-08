Свыше 15 тысяч человек посетили праздник в честь Международного дня птиц в парках Подмосковья
Праздник «Пернатые в парках» прошел более чем в 80 парках Подмосковья. Его приурочики к Международному дню птиц. Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости парков поучаствоваи в экопрогулках с профессиональными орнитологами. Они рассказали об особенностях поведения птиц. Кроме того, в рамках праздник прошел конкурс скворечников и состоялась акция кормления пернатых. Для посетителей организовали фотовыставки, мастер-классы и многое другое.
\"На мероприятии состоялись мастер-классы по декорированию скворечников и созданию съедобных кормушек. Помимо этого, гости смогли освоить новые навыки, благодаря занятию по росписи фигурок птиц из гипса\", - рассказали в ведомстве.
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