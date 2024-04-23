Свыше 15 километров дорог отремонтируют в Воскресенске к осени

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В общей сложности в Воскресенском городском округе планируется отремонтировать 16 километров автодорог. Работы начались в текущем месяце, а завершатся к осени. Ремонт осуществляется в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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