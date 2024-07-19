19 июля 2024, 13:16

Свыше 140 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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За неделю в Подмосковье прошло 148 земельно-имущественных аукционов. На полученных объектах участники аукционов смогут построить дома и помещения для бизнеса.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего в торгах участвовали 413 человек. В среднем на один лот претендовали четыре участника.

Узнать подробнее обо всех торгах жители могут на портале ЕАСУЗ. Увидеть актуальные подборки объектов также можно в Telegram-канале ведомства.

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Недвижимость
19 июля 2024, 13:16
Около 50 жителей посетили выездную встречу с администрацией Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выездная встреча администрации городского округа с жителями прошла в микрорайоне Старые Химки. Около 50 человек смогли обратиться к представителям профильных ведомств для решения вопросов ЖКХ, благоустройства, транспорта и других.

Выездная администрация - это формат работы, при котором сотрудники ведомств оперативно решают поступающие запросы. Жители Химок, в свою очередь, могут обратиться к специалистам администрации, не выезжая в центр и не простаивая в очередях.

«Я был приятно удивлен тем, насколько быстро и эффективно решили мои вопросы. Специалисты внимательно выслушали меня, изучили документы и предложили оптимальное решение», - поделился житель Химок Георгий Овчинников.

Напомним, что следующую встречу с гражданами проведут в гимназии № 16 в микрорайоне Левобережный. Она состоится 25 июля с 16:00 до 20:00.

Всего с начала 2024 года администрация округа организовала 32 выездные встречи с жителями. Представители профильных ведомств обработали свыше 1,5 тысячи заявок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Химки Депутаты
19 июля 2024, 13:00
Линии освещения отремонтировали на 11 дорогах Подмосковья
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили неисправные линии освещения на 11 региональных дорогах. Представители компании регулярно проводят обследование дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание объектам, отвечающим за безопасность дорожного движения.

Работы выполнены в Королеве, Серебряных Прудах, Дмитрове, Солнечногорске, Волоколамске, Мытищах, Серпухове, а также в Егорьевске и Ступине.

Неисправные или неправильно функционирующие линии наружного освещения могут стать причиной аварий и дорожно-транспортных происшествий.

Например, плохая видимость в ночное время или при плохой погоде может привести к выезду на встречную полосу или на пешеходную зону и создать опасность для граждан. Поэтому специалисты оперативно занимаются ремонтом освещения.

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Дороги Ремонтные работы
19 июля 2024, 12:58
Тендер на ремонт автодороги объявили в Подольске
Медиаархив Московской области
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Электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“» объявили в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на выполнение капитального ремонта дороги. Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

В 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Дубровицы - б/о „Мечта“» протяженностью свыше пяти километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

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Подольск Дороги
19 июля 2024, 12:49
Жители Подмосковья зашли на портал о детском здоровье более 280 тысяч раз
Unsplash
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Портал о детском здоровье заработал в Подмосковье в январе прошлого года. За это время его посетили более 280 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровой сервис дает возможность родителям быстро и удобно получить всю необходимую информацию о детском здравоохранении.

«Самый популярный раздел портала - „Поликлиника и ребенок“. Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз», - прокомментировала глава ведомства Надежда Куртяник.

На втором месте по посещаемости оказался раздел «Записаться к врачу», его посетили 6,5 тысячи раз. Еще 6,2 тысячи просмотров насчитали на вкладке «Здоровье детей».

Кроме того, пользователям доступны разделы «Первая помощь», «Медицинские услуги», «Социальная поддержка» и «Карьера в здравоохранении». На них можно найти полезную информацию на разные темы. Так, на портале можно узнать о том, что делать при укусе змеи, тепловом ударе, судорогах и в других экстренных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Дети Больницы Врачи

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