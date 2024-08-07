Свыше 14 тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала лета

Как рассказали в Мособлдуме, во время летних каникул многие подростки задумываются о подработке. В Подмосковье они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную помощь. Как отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, важно поддерживать инициативную молодежь, которая хочет работать в свободное от учебы время.

«Средняя заработная плата для них составляет - 21 тысяча рублей в месяц. Кроме того, при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка - 2 417 рублей в месяц», - рассказал он.

Подростки могут получить работу подсобного рабочего, уборщика, рабочего зеленого хозяйства и другие. Чтобы трудоустроиться, необходимо заполнить заявление на портале «Работа России» или в центре занятости.

Подростки с 14 до 16 лет могут работать не более 24 в неделю, с 16 до 18 - не более 35. Их нельзя привлекать к сверхурочной работе, а при увольнении необходимо получить согласии инспекции труда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».