Свыше 14 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Чехове и Одинцове. С 8 по 14 апреля на них прокатились более трех тысяч и более 2,9 тысячи человек соответственно.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - отметили в ведомстве.

Дизайн каруселей разработал художник Денис Симачев.

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