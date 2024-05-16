16 мая 2024, 16:34

Свыше 130 жилых домов в Химках отремонтируют до конца года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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До конца 2024 года специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят 46 лифтов, отремонтируют крыши многоэтажен по 56 адресам. Всего работы пройдут в 136 жилых домах в Химках.

Рабочие уже зашли на объекты в Сходне. Специалисты зачищают штукатурку на фасаде многоквартирного дома и обновляют межпанельные швы. А в доме на Библиотечной улице в микрорайоне Левобережный меняют кровлю.

«В домах, которые вошли в программу капремонта, обновим фасады, инженерные коммуникации, входные группы. Проверять работы будем вместе с председателями советов домов», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в многоквартирных домах заменят 46 лифтов российского и белорусского производства. Контролировать работу будут специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки
16 мая 2024, 16:35
Педагог из Солнечногорска победил на областном конкурсе мастерства
Министерство образования МО
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Преподаватель из Солнечногорска Святослав Масанин победил в региональном конкурсе среди педагогических работников СПО «Мастер года». Он ведет курс «Сестринский уход в хирургии» для студентов колледжа «Подмосковье».

Благодаря победе в региональном этапе Масанин получил право представить Подмосковье в финале конкурса, который пройдет в Тюменской области осенью этого года.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в региональном конкурсе «Мастер года» приняли участие 57 конкурсантов по 47 профессиональным направлениям: токарные работы на станках с ЧПУ, производство молочной продукции, правоохранительная деятельность, сельскохозяйственные биотехнологии, IT-решения для бизнеса и другие.

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Солнечногорск Бизнес конкурсы Образование
16 мая 2024, 15:52
Подмосковная спортсменка заняла 3-е место на соревнованиях по BMX
ГБУ ДО МО "СШОР по велоспорту"
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Представительница Московской области Валерия Занозина заняла третье место на соревнованиях по BMX. Она вошла в число лучших в возрастной группе 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в дисциплине «ритм-трек». Это новое направление в BMX.

Отмечается, что награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях подобного уровня. Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проходили 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены
16 мая 2024, 15:51
Новый аппарат для лечения позвоночника поступил в центр «Ясенки»
Министерство социального развития Московской области
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Уникальное роботизированное оборудование для лечения позвоночника тестируют в центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». За короткий период использования аппарата врачи уже отметили положительные результаты.

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что речь идет о системе декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE. Это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип, благодаря которому устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. Пациенты уже проходят реабилитацию с помощью этого устройства. и врачи отмечают положительный эффект.

«В нашем центре реабилитации участников СВО „Ясенки“ уже получили помощь почти 200 бойцов. Сегодня центр отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации, и все это совершенно бесплатно», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Ветераны Инвалиды
16 мая 2024, 15:36
Еще 85 проектов замены импорта запустят в Подмосковье в этом году
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Инвесторы заявили о реализации почти 300 проектов импортозамещения в Подмосковье. Об этом на 84-м заседании Мособлдумы сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье заявлено 299 проектов импортозамещения, реализация которых позволит создать около 28 тысяч рабочих мест для жителей региона. Суммарный объем инвестиций по ним составляет порядка 280 миллиардов рублей. 77 проектов мы уже запустили, в этом году к реализации запланировано еще 85», - рассказала Зиновьева.

Регион наращивает производство собственной продукции в таких важных отраслях как фармацевтика и медицина, пищевая промышленность и сельское хозяйство, машиностроение и электроника. В разных городах строятся заводы, которые смогут заменить товары из-за рубежа.

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Инвестблок подмосковного правительства продолжает активную работу по привлечению новых инвесторов.

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Инвестиции Импортозамещение Промышленность

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