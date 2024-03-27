Свыше 130 жилых домов капитально отремонтируют в Химках в 2024 году

Как рассказали в администрации округа, работы проведут под контролем МинЖКХ Подмосковья и специалистов технадзора. Они следят за сроками ремонта и качеством материалов.

«В программу капитального ремонта мы приоритетно включали лифты, срок эксплуатации которых подходил к завершению или превышал 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены - это почти 13 тысяч единиц», - сказал глава ведомства Антон Велиховский.

С начала реализации программы в Химках привели в порядок 567 домов. Ознакомиться с адресами, по которым проведут работы, можно по ссылке.

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