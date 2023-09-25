Свыше 130 врачей начали строить дома на полученных участках в Подмосковье

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«Программе „Земля врачам“ всего два года, и тот факт, что многие врачи практически сразу начали строительство собственных домов, не может не радовать. Сегодня более 130 медиков активно строятся. 48 человек уже зарегистрировали свои дома, что означает возможность оформить землю в собственность», - объяснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Татьяна Ермолова, детский врач ультразвуковой диагностики из Домодедова, достраивает дом.

«Искали участок, и вдруг радость - в нашем округе решили организовать целый поселок для врачей! С искренней радостью воспользовалась такой возможностью. Это удивительное осуществление мечты. Дом построили в этом году, еще требуются внутренняя отделка и благоустройство участка. Но уже заложили плодовый сад - яблони, груши, черешню. С удовольствием приезжаем семьей в любую свободную минуту», - поделилась впечатлениями Татьяна Ермолова.

Еще один участник программы, травматолог-ортопед высшей категории Михаил Голобоков, приступил к строительству дома этим летом. Уже 18 лет врач работает в Зарайской центральной районной больнице.

«Участок получил в прошлом году, со строительством не стал затягивать. Иметь собственный дом сегодня - мечта каждого. И, к счастью, появилась такая программа для ее осуществления», - сказал Михаил Голобоков.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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