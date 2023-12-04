Свыше 130 тысяч жителей Подмосковья проверили свою финансовую грамотность

Задания личного зачета успешно выполнили 77% жителей Московской области, а на вопросы семейного блока ответили более 1,6 тысячи человек.

Онлайн-зачет показал, что взрослые граждане лучше всего разбираются в темах кредитования и защиты от финансового мошенничества. При этом школьники средних и старших классов лучше всего справились с заданиями по защите данных банковских карт.

Наибольшее количество трудностей у взрослых вызвали вопросы, касающиеся налогообложения при продаже имущества, а также проблемы при назначении страховой пенсии по старости. Ученикам школ было сложно ответить на вопросы, связанные с инвестициями и защитой персональных данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша всех мероприятий, которые проходят на территории региона. Их список обновляется ежедневно.

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