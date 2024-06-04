Свыше 130 тысяч человек посетили игры и мастер-классы в парках Подмосковья 1 июня

Для юных гостей подготовили игры, мастер-классы и многое другое. В рамках «Города профессий» ребята смогли попробовать себя в роли хореографа, художника, программиста и других специалистов. Помимо этого, все желающие приняли участие в костюмированном семейном шествии «Маленькие мастера».

Традиционно в этот день в 60 парках прошла ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой маленьких посетителей парков угостили мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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