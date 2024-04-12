Свыше 130 сотрудников космической отрасли приобрели жилье в Подмосковье по соципотеке с 2016 года

Недавно с космодрома «Восточный» была успешно запущена ракета Ангара-А5, первый полностью разработанный после распада СССР ракетоноситель. Подмосковные компании, в том числе НПО «Энергомаш» из города Химки, принимали активное участие в разработке двигателя РД-191, установленного на блоках первой и второй ступеней ракеты-носителя.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева является главным разработчиком всех модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это предприятие также ответственно за создание космических кораблей «Союз» и «Прогресс», а его специалисты управляют полетами МКС. Впереди РКК стоит новая амбициозная задача - создание Российской орбитальной станции, запуск которой запланирован на 2027 год.

Предприятия ракетно-космической отрасли Московской области расположены в различных городских округах, таких как Звездный городок, Королев, Краснознаменск, Реутов, Химки, Истра, а также в Сергиево-Посадском и Щелковском городских округах.

«И сегодня все знаковые космические проекты в России так или иначе реализуются с участием подмосковных компаний. На предприятиях региона, работающих в этой отрасли, трудится более 30 тысяч специалистов», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках развития кадрового потенциала в регионе проводится подготовка рабочих и специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая ракетно-космическую промышленность. Эта подготовка осуществляется по 22 программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Московской области.

Кроме того, С 2016 по 2023 годы 132 сотрудника организаций ракетно-космической отрасли Подмосковья получили субсидии на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека».

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