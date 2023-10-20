Свыше 130 молодых педиатров Подмосковья прошли обучение по программе «Наставничество»

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, проекта «Наш участковый врач» стартовал в регионе в прошлом году. Он включил в себя обучение, профилактику профессионального выгорания, тренинги, стажировки и многое другое. В рамках проекта молодые врачи могут получить помощь более опытных коллег в адаптации на новом месте и выстраивании коммуникации. Выбрать необходимого специалиста и обсудить с ним волнующий вопрос можно на интернет-портале «Детство». Там же можно найти клинические рекомендации, памятки и другую полезную информацию.

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, всего за год реализации проекта в нем поучаствовали свыше 130 молодых медиков.

«Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта „Наш участковый врач“ мы выделили наставничество в отдельное направление. Важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинтво из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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