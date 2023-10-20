Свыше 130 детских площадок установили по программе губернатора в Подмосковье с начала года

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Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы по установке игровых комплексов стартовали в мае и завершились в сентябре. Всего установили 132 площадки.

«За 10 лет своего существования программа по установке губернаторских детских площадок успела стать популярной у жителей Подмосковья. Об этом говорит их активное участие в голосовании по выбору мест для установки новых детских игровых комплексов», - сказал он.

За время реализации программы в Подмосковье установили свыше 1,5 тысячи игровых комплексов для детей. Они рассчитаны на ребят разного возраста и имеют противоударное резиновое покрытие. В этом году площадки посвятили темам «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. На территории также устанавливают скамейки, урны, системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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