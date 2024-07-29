29 июля 2024, 17:30

Свыше 13 тысяч светильников обновят в Химках до конца года

Администрация Химки г.о.
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В этом году в городском округе Химки обновят свыше 13 тысяч светильников и установят более 300 опор. Также в округе откроют центр для управления уличным освещением.

Ситуационный центр построят в Химках к концу года. Он позволит следить за освещением в реальном времени и моментально реагировать на отключения.

«В рамках концессионного соглашения по реконструкции уличного освещения планируются к замене светильники в двух микрорайонах. В Клязьме-Старбеево установим 210 светильников и четыре шкафа управления, в Новых Химках - 105 светильников и два шкафа управления соответственно», - отметил заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Он также рассказал о подготовке к проведению Road Show по земельным участкам. Мероприятие состоится 1 августа в 14:00 в коворкинге «Старт» по адресу: улица Союзная, дом № 3. Эксперты и представители профильных ведомств расскажут об особенностях осуществления инвестиционных проектов, порядке участие в аукционах и поддержке со стороны городского округа и Московской области.

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Благоустройство Химки
29 июля 2024, 18:13
Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию «Безопасный двор»
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Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Госавтоинспекторы провели встречу с жителями для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Мы напомнили детям и их родителям, чтобы они были внимательны, не выбегали на дорогу и соблюдали другие правила. У нас бывает активное автомобильное движение во дворах, достаточно много машин паркуется. Родителям также следует разговаривать со своими детьми о правилах безопасности», - отметил временно исполняющий обязанности инспектора по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

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Инициаторами акции выступили сотрудники администрации муниципалитета, Госавтоинспекции, 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Они рассказали юным жителям округа, почему важно соблюдать правила дорожного движения, как вести себя на дорогах и во дворах, а также раздали детям световозвращающие элементы для верхней одежды и рюкзаков.

Дети Солнечногорск ГИБДД Дороги
29 июля 2024, 18:09
Программу «Каникулы в музее» проведут для школьников в Звенигороде в августе
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Сотрудники Звенигородского музея-заповедника разработали игровую программу для школьников. В августе участников «Каникул в музее» ждут пять дней интеллектуальных игр и экскурсий.

Каждая смена рассчитана на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Ребята знакомятся с народными играми, посещают художественные выставки и готовят театральные постановки.

«За время прошлой смены дети приняли участие в экскурсионной прогулке по улицам Московской и Почтовой, побывали на выставке „Преображенная природа“, читали книги Федора Конюхова „Как стать путешественником“ и Жюля Верна „Таинственный остров“. Дети, которые любят чтение больших произведений, после смены берут книги в библиотеке, чтобы прочитать их полностью», - рассказала экскурсовод и методист музея-заповедника Елена Савчак.

Впереди у ребят - выставка «От земли до неба». Там они узнают о мастерах из деревни Шихово, которые делают домры, балалайки и гитары. Следующая смена откроется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Одинцово Дети Музеи
29 июля 2024, 18:07
Общежитие для студентов МГИМО построят в Одинцове в 2025 году
Минстрой МО
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Строительство общежития МГИМО началось в Одинцове. В региональном министерстве стройкомплекса уточнили, что завершить все работы планируется в 2025 году.

«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также пространства для отдыха. Прилегающую территорию также благоустроят - там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Одинцово Строительство
29 июля 2024, 18:00
Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове
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Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове в рамках проектов «Za самбо» и «Самбо в парках!». Более 10 человек изучили приемы борьбы на открытом воздухе.

Мероприятие организовали тренеры школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Мастер спорта Александр Бондарь провел открытый урок для воспитанников. Более 10 человек начали с разминки, затем на практике отрабатали удары, болевые приемы и броски.

«Популяризация самбо - важная задача. Все-таки это единоборство в большей степени основано на обороне, а не на атакующих действиях. Оно формирует твердый характер и стойкость, играет важную роль в физическом воспитании: развивает мышцы, гибкость, выносливость, координацию и реакцию», - отметил организатор открытой тренировки по самбо, депутат фракции «Единая Россия», мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России, директор школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Андрей Савин.

Развитие спорта - приоритетное направление программы партии «Единая Россия».

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Дмитров Парки

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