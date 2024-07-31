Свыше 13 тысяч детей прошли осмотр врачей в центре охраны материнства и детства с января

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, всего профосмотры прошли 13,7 тысячи ребят. У 1,9 тысячи из них выявили различные заболевания. По словам заместителя главврача центра Татьяны Павловой, их взяли на диспансерное наблюдение для последующего лечения.

«Хотим напомнить, что диспансеризация - это профилактический медицинский осмотр ребенка от нуля до 17 лет, который предусматривает приемы у врачей-специалистов, а также ряд анализов и обследований. Пройти диспансеризацию к нам вы можете бесплатно в одной из трех наших поликлиник по месту прикрепления», - сказала она.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а также узнать, не употребляет ли подросток запрещенные вещества, и получить рекомендации по здоровью. Пройти медосмотр можно бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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