Свыше 13,6 тысячи медиков Подмосковья получили компенсацию аренды жилья

Перечень должностей, которые могут получить поддержку, в этом году расширили, напомнили в Минздраве Подмосковья. Кроме того, размер выплаты стал зависеть от городского округа. Сейчас он составляет 30 тысяч рублей для медика и 45 тысяч - для пары медработнков.

«Компенсация аренды жилья остается одной из самых востребованных мер соцподдержки в регионе. Воспользоваться ей могут как уже давно работающие у нас специалисты, так и только трудоустроившиеся. Всего за время действия программы ей воспользовались более 13,6 тысячи медицинских работников», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин.

Получить поддержку могут медики, которые соответствуют нескольким условиям. Так, они должны работать на полную ставку и не иметь собственного жилья.

Подать заявку можно на «Госуслугах».