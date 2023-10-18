Свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов обеспечили бесплатным зубопротезированием в Подмосковье
С начала года в Подмосковье бесплатным зубопротезированием обеспечили свыше 13,5 тысячи льготников. Речь идет о пенсионерах и ветеранах. На эти цели в Московской области выделили 260 миллионов рублей.
«Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту», - прокомментировала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Уточняется, что ранее льготникам необходимо было получить бумажную справку из стоматологической клиники и отправить заявку через портал госуслуг. Сейчас процедуру значительно упростили.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона делает так, чтобы все льготы можно было получать без хождения по инстанциям, проактивно.
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