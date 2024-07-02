Свыше 1200 спортсменов приняли участие в экстремальном забеге в Зарайске

На соревнованиях было разыграно почти 40 комплектов наград. Памятные медали получили все участники. Следующий забег «Зарайский бизон не по-детски» состоится уже в сентябре. Его участниками станут юные спортсмены в возрасте от шести до 13 лет.

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Среди участниц экстремального забега была выпускница Ангелина Орлова. Впервые на старт соревнований «Зарайский бизон» она вышла три года назад. Традицию даже по случаю окончания школы решила не менять, поэтому аттестат и серебряную медаль девушка получила прямо перед выходом на трассу.

На первый старт экстремального забега в Зарайске, который был шесть лет назад, вышло всего 250 спортсменов. В этом году зарегистрировалось 1200 человек. Организаторы подготовили две трассы. Первая для одиночек - это 11 километров по живописным местам Зарайска. Вторая для тех, кто выступает в командном зачете с грязевыми рвами, бродами и крутыми берегами.

«Трасса состоит из новых участков. Есть участок семь километров с 20-ю разными препятствиями: и вода, и грязь, и силовые в виде турников, перепрыгивания, таскания бревен, колес», - рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Году семьи организаторы посвятили специальную номинацию. На старт вышли мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Всего более 100 человек, которые боролись за звание самой спортивной семьи.