02 июля 2024, 09:34

Свыше 1200 спортсменов приняли участие в экстремальном забеге в Зарайске

Телеканал «360»
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Экстремальный забег «Зарайский бизон» прошел в шестой раз. Участие в нем приняли 1200 спортсменов.

На соревнованиях было разыграно почти 40 комплектов наград. Памятные медали получили все участники. Следующий забег «Зарайский бизон не по-детски» состоится уже в сентябре. Его участниками станут юные спортсмены в возрасте от шести до 13 лет.

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Среди участниц экстремального забега была выпускница Ангелина Орлова. Впервые на старт соревнований «Зарайский бизон» она вышла три года назад. Традицию даже по случаю окончания школы решила не менять, поэтому аттестат и серебряную медаль девушка получила прямо перед выходом на трассу.

На первый старт экстремального забега в Зарайске, который был шесть лет назад, вышло всего 250 спортсменов. В этом году зарегистрировалось 1200 человек. Организаторы подготовили две трассы. Первая для одиночек - это 11 километров по живописным местам Зарайска. Вторая для тех, кто выступает в командном зачете с грязевыми рвами, бродами и крутыми берегами.

«Трасса состоит из новых участков. Есть участок семь километров с 20-ю разными препятствиями: и вода, и грязь, и силовые в виде турников, перепрыгивания, таскания бревен, колес», - рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Году семьи организаторы посвятили специальную номинацию. На старт вышли мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Всего более 100 человек, которые боролись за звание самой спортивной семьи.

Спортсмены Зарайск
02 июля 2024, 10:10
Фестиваль по мотофристайлу прошел в Коломне
Телеканал «360»
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В День молодежи в Коломне прошел фестиваль по мотофристайлу. Райдеры показали трюки, сальто, прыжки и танцы на мотоциклах.

Экстремальное шоу устроила команда FMX13. Ее собрал в 2007 году Алексей Колесников, самый титулованным фристайл мотокросс райдер России из Коломны. Алексей является основоположником этого вида спорта в нашей стране. Его коронный трюк - сальто на багги, которое могут сделать только четыре человека в мире.

Большинство мотофристайлеров - это спортсмены, которым стало тесно в мотокроссе и других видах гонок, и они решили испытать себя на прочность. Яркий тому пример - юный участник шоу Даниил Мясников. Райдеру всего 16 лет. За руль питбайка Даню посадил дедушка Александр Львович - профессиональный гонщик и чемпион СССР по мотокроссу. На рампу спортсмен заехал в девять лет, а в 13 выполнил один из самых сложных трюков мотофристайла.

«Я первый ребенок в России и второй в мире, который сделал сальто на мотоцикле в 13 лет», - рассказал Даниил.

Экстремальное шоу команда FMX13 показала уже в четырех городах Подмосковья. Следующее выступление состоится в Сергиевом Посаде 31 августа.

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Коломна Фестивали
02 июля 2024, 09:50
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 июля
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе в Подмосковье достигла четырех баллов утром 2 июля. В Минтрансе Московской области отметили, что на дорогах находятся около 853 тысяч машин, что выше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Волоколамском, Киевском, Симферопольском и Ярославском шоссе. Сегодня в Подмосковье вновь ожидается жаркая погода, температура воздуха превысит 30 градусов. Откажитесь от необязательных поездок в пиковые солнечные часы, не садитесь за руль, если чувствуете недомогание.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги Водители
02 июля 2024, 09:50
Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут в Подмосковье в июле
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России»
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В Подольске проведут соревнования среди специальных подразделений МЧС России. В Минспорте Подмосковья уточнили, что мероприятие пройдет с 16 по 18 июля на стадионе «Пламя».

В соревнованиях примут участие 15 команд из разных регионов России. Участникам предстоит проявить себя в дисциплинах «штурмовая лестница», «учебная башня», «боевое развертывание» и других. В программе также полоса препятствий.

Организатором соревнований выступает Специальное управление ФПС № 3 МЧС России. Церемония открытия состоится 16 июля в 9:15 на стадионе «Пламя».

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Подольск
02 июля 2024, 09:24
Более 40 человек посетили выездной прием администрации в Лесных Полянах
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Выездной прием администрации городского округа Пушкинский прошел в Лесных Полянах. Свои вопросы смогли решить 42 человека.

Выездные встречи с жителями поселений позволяют в комфортном формате решать волнующие вопросы. В поселок приехала большая команда специалистов. Задать свои вопросы жители могли главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам фракции «Единая Россия» и представителям подведомственным организациям.

Жителей Лесных Полян интересовало газоснабжение, благоустройство, обслуживание многоквартирных домов, ремонт инженерных сетей и дороги к СНТ.

«Вопросы различной проблематики, но основной вопрос, который был на территории в Лесных Полянах, конечно, вопрос работы системы канализации. То есть это запах, это подстой канализационных колодцев, это полные подвалы нечистот. Практически каждый человек, который обратился даже с другими вопросами, про это сказал», - отметил глава муниципалитета.

Так как проблема с канализацией одна из главных, сразу после встречи Максим Красноцветов вместе с руководителем водоканала и жителями оценил состояние колодцев в близи домов по улице Ленина. Он осмотрел подвалы и подъезды.

«Я думаю, что решение в ближайшее время мы найдем. Водоканалу надо более тщательно выполнять свои обязанности в части содержания дворовой канализации и выполнять все регламентные работы», - сказал Красноцветов.

По многим другим вопросам жители получили разъяснения непосредственно на встрече, однако по определенным темам потребуется дополнительная проработка.

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Пушкино

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