17 мая 2024, 09:08

Свыше 1200 подростков трудоустроят в Ленинском округе летом

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В этом году в Ленинском округе планируется создать свыше 1200 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего временной подработкой школьники интересуются во время летних каникул.

«Несовершеннолетние работают бригадами - примерно по восемь бригад в месяц. В учебное время рабочий день составляет два часа, в каникулярное время - четыре часа в день. Для них предусмотрен легкий труд - уборка мусора и листвы, озеленение, проведение опросов, помощь в мероприятиях: расстановка оборудования, раздача питания, анимация. Также вакансии для подростков бывают в библиотеках, школах, городских парках», - рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Он добавил, что для трудоустройства подростку необходимо подать электронное заявление на сайте «Работа России». Затем принести паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справку 086/у и письменное согласие одного из родителей в учреждение по работе с молодежью «Энергия». Там кандидату предстоит подписать согласие на обработку персональных данных и лист ознакомления с должностью, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Оплата труда производится по ставке подсобного рабочего первого разряда. Кроме оклада, подростки получают доплату от Центра занятости Московской области.

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Школьники Ленинский округ
16 мая 2024, 23:37
«Ночь музеев». Заповедник «Горки Ленинские» организует квест-детектив и арт-медиацию
Телеканал «360»
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Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране с 18 по 19 мая. Заместитель директора по развитию музейной деятельности подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» Алексей Яковлев пригласил всех желающих посетить запланированные в учреждении мероприятия. Об этом он рассказал ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

Министерство культуры и туризма Московской области регулярно помогает музею-заповеднику, благодаря чему он находится в топе рейтингов самых посещаемых культурных учреждений региона. В этом году музей подготовил два мероприятия: арт-медиацию и квест-детектив.

«Арт-медиация вещь очень-очень интересная, это современный музейный формат. Если медитация располагается в спокойствии, то медиация - это наоборот вещь очень активная. Вообще она пришла в музейный мир скорее из художественных музеев, а у нас все-таки исторический музей-заповедник. Но сейчас у нас открывается художественная выставка, на которой мы это все и попробуем», - отметил Яковлев.

В первую очередь музей ориентируется на семейную аудиторию. Возможно, в «Ночь музеев» взрослым и детям придется разделиться.

«Взрослым, например, на активную медиацию, а для детей мы придумали интересные квесты. Мы придумали квест „Музейный детектив“ для детей младшего и среднего школьного возраста. Но, опять же, они могут приходить с родителями, потому что обычно на наших занятиях бывает очень интересно и взрослым», - добавил Яковлев.

В 2024-м акцию «Ночь музеев» приурочили к Году семьи. Тема мероприятия - «Из поколения в поколение».

Выставки Дети Туризм Музеи
16 мая 2024, 22:34
Более 860 строительных инвестпроектов реализовали в Подмосковье
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Более 1100 инвестиционных проектов, превышающих два триллиона рублей, реализуется в Подмосковье. Меры поддержки региональных предпринимателей позволяет им не только увеличивать выпуск продукции, но получать существенные налоговые льготы.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиционный блок правительства региона на данный момент сопровождает 860 строительных проектов, остальные проекты направлены на модернизацию уже построенных объектов.

«Так, например, порядка 250 проектов на сопровождении - это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более одного миллиарда рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тысяч рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Льготы Строительство Промышленность
16 мая 2024, 21:40
Ремонт участка Каширского шоссе начался в Домодедове
Минтранс Подмосковья
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Рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия Каширского шоссе от села Вельяминово до поворота на село Кузьминское в городском округе Домодедово. Всего планируется модернизировать участок длиной девять километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на Каширском шоссе всегда интенсивное движение. Эта дорога обеспечивает проезд не только жителей Домодедова, но и автолюбителей из близлежащих городских округов.

«Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия идет параллельно. После укладки дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», - пояснили в ведомстве.

Следующий этап работ - ремонт участка дороги от автобусной остановки «Красный путь» до поворота в микрорайон Белые Столбы-2, а также на центральной улице в деревне Образцово от Береговой улицы до пересечения с трассой А-108.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
16 мая 2024, 21:19
Акцию «Лес будущего» проведут в Химках 18 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ежегодная экологическая акция «Лес будущего» пройдет во всех микрорайонах городского округа Химки. Жители высадят свыше 1500 деревьев и 4500 кустарников на 150 локациях.

Центральной площадкой проведения станут прогулочные аллеи на улицах Калинина и Чапаева. Акция стартует 18 мая в 10:00.

«Приглашаю всех химчан принять участие в этой доброй акции - вместе сделаем город зеленее», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Высадку деревьев и кустарников проведут на проспекте Мельникова, Совхозной улице, на Вишневой улице в микрорайоне Сходня, в Подрезкове на улице Советской, в Луневском на улице Зеленой, в Кутузовском и деревне Брехово.

Саженцы и инвентарь для высадки участникам раздадут заранее. Жители Химок посадят липы, клены, рябины, а также каштаны, черемухи, кизильник, спиреи и сирень. Мероприятие пройдет под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Химки

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