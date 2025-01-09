09 января 2025, 09:19

Свыше 120 социальных объектов построили в Подмосковье в 2024 году

Министерство жилищной политики Московской области
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Социальная инфраструктура Подмосковья за год пополнилась более 120 новыми школами, больницами и физкультурными центрами. Итоги 2024-го подвели в Министерстве жилищной политики Московской области.

Для детей в прошлом году построили 45 детских садов и 36 школ. Более половины из этих зданий возвели за счет внебюджетных средств. Среди них детский сад в ЖК «Измайловский лес», школа в ЖК «Новое Медведково» и другие.

В 2025 году в Подмосковье планируется завершить строительство еще более 130 объектов образования, здравоохранения и спорта. В их числе три новых ФОКа в Лобне, Раменском, Бронницах, а также стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове, где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.

Строительство
08 января 2025, 20:17
Юный лыжник из Подольска победил на областных соревнованиях в Москве
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На состязаниях Федерации лыжных гонок «НордСки Рождественская лыжня», которые прошли в Москве, первым стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Илья Пермяков из Подольска. Участие в соревнованиях приняли свыше 500 подростков из Москвы и Подмосковья в возрасте от девяти до 18 лет.

Гонку организовали на лыжной трассе спортивного клуба «Альфа-Битца» на 36-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Спортсмен из Подольска Илья Пермяков преодолел дистанцию три километра с результатом восемь минут 48 секунд и выиграл золотую медаль. Всего на 35 секунд он опередил серебряного призера состязаний.

Готовила Илью Пермякова к гонкам тренер-преподаватель Елизавета Бормашенко. Она отметила высокий уровень подготовки спортсмена, его волю к победе. Золото состязаний стало важным событием не только для юного победителя, но и для всей его команды.

Спортсмены Подольск
08 января 2025, 20:04
Ракета с двигателями химкинского производства стартовала с космодрома Байконур
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Специалисты Роскосмоса успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с системой дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5. Двигатели для космического аппарата разработали в Научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки.

Ракетные двигатели Р Д-107/108 первой и второй ступени, которые позволили ракете-носителю «Союз-2.1б» успешно стартовать с космодрома Байконур, создали в Научно-производственном объединении «Энергомаш». Двигатель РД0124 третьей ступени разработали в Конструкторском бюро химавтоматики, которое также возглавляет «Энергомаш».

Ракету запустили со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур. Все двигатели отработали в штатном режиме.

Отметим, космический аппарат «Ресурс-П» используют для обновления карт, для выполнения рабочих задач Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций России, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Ракеты Химки Роскосмос Космос
08 января 2025, 19:22
Водителя маршрутки в Подмосковье привлекли к ответственности за тарифы на проезд
Медиасток.рф
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Пассажиры маршрутки в Подмосковье пожаловались на необоснованное ценообразование. Так, проезд по терминалу обходился в 85 рублей, по номеру телефона — 65 рублей, а наличными — 50 рублей. Минтранс Подмосковья взял ситуацию на контроль.

По словам пассажиров, оплачивать проезд наличными было выгоднее всего, потому что водитель присваивал деньги себе.

«Сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья оперативно вышли на маршрут с целью проведения проверки способов оплаты проезда. Водитель был привлечен к административной ответственности», - уточнили в ведомстве.

Дороги Автобусы
08 января 2025, 17:51
Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в Подольске
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Событие организовала Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» при поддержке депутата Совета депутатов Подольска Евгения Исаева. В состязаниях по единоборствам приняли участие порядка 70 детей в возрасте от шести до 11 лет.

Шестой ежегодный Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в микрорайоне Кузнечики на базе школы № 32 городского округа Подольск.

В соревнованиях участвовали ребята трех возрастных категорий: от шести до семи лет, от восьми до девяти лет и 10-11 лет. Второй год подряд спортсмены из обнинского клуба единоборств «Лукас» также приезжают в Подольск на Рождественский турнир.

Первое место завоевали юные самбисты из клуба «Добрыня», почетное второе заняли ребята из спортклуба кудо «Титан», а третью ступень пьедестала разделили борцы из клуба универсального боя «Скорпион» и клуба единоборств «Лукас» из Обнинска.

Наградили победителей и призеров директор школы № 32 Светлана Тухватулина и настоятель Никольского храма протоиерей Алексий Суриков. Спортсменам вручили медали и грамоты. Помимо этого, всем участникам раздали подарки к Рождеству.

Спортсмены Подольск

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