Свыше 120 социальных объектов построили в Подмосковье в 2024 году

Для детей в прошлом году построили 45 детских садов и 36 школ. Более половины из этих зданий возвели за счет внебюджетных средств. Среди них детский сад в ЖК «Измайловский лес», школа в ЖК «Новое Медведково» и другие.

В 2025 году в Подмосковье планируется завершить строительство еще более 130 объектов образования, здравоохранения и спорта. В их числе три новых ФОКа в Лобне, Раменском, Бронницах, а также стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове, где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.